كيف تكون مستجابا للدعاء؟.. واعظة بالأزهر توضح

كتب- محمد قادوس:

قالت أسماء أحمد، الواعظة بالأزهر الشريف، إن الدعاء وسيلة مباشرة للتواصل مع الله عز وجل، مشيرة إلى أن الله قريب وعالم بحال عباده، وقد بيّن النبي ﷺ ذلك عندما سأل أحد الأعراب عن كيفية الدعاء فقال الله عز وجل:" وإذا سألك عبادي عني فإني قريب".

وأوضحت أحمد، خلال حلقة برنامج "رقائق"، المذاع على قناة" الناس": أن من أهم شروط استجابة الدعاء أن يكون الشخص ملتزمًا بالحلال في كل ما يأكل ويشرب ويلبس ويعيش فيه، مشيرة إلى أن الدعاء بلا حلال قد يمنع استجابة الله، حتى لو كان القلب خاشعًا واللسان مخلصًا.

وأضافت الواعظة، أن تأخر إجابة الدعاء أو صرف الله عنه أحيانًا يكون رحمة وحكمة، حيث قد يكون ما يطلبه الإنسان في حقيقته شرًا له، مؤكدة أن الله يعلم الأصلح لعباده.

ونصحت أحمد باللجوء إلى الدعاء في أوقات استجابة خاصة، مثل يوم الجمعة، بين الأذان والإقامة، وفي جوف الليل، كما ذكر سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، مؤكدة أن هذه الأوقات تحمل فرصًا أكبر لتحقيق الدعاء المستجاب.

و دعت الناس إلى الثبات على الدعاء، وحمد الله، والصلاة على النبي ﷺ، والحرص على الحلال في حياتهم اليومية، لتكون الأدعية أقرب للاستجابة وتنعكس على حياة الإنسان بالخير والبركة.



