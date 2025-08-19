ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى السيدات حول شعور الإنسان بفترات من الفتور أو الضعف في العبادة خلال اليوم، وكيفية التغلب عليها، مؤكدًا أن الشعور بالفتور أمر طبيعي وليس دليلاً على التقصير أو النفاق.

وقال أمين الفتوى، أن هذا الشعور قد وقع لبعض الصحابة، فذكر أن أحدهم شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شعوره بالعلو الروحي عند مجلس النبي، ثم العودة إلى الانشغال بالدنيا، فطمأنه النبي قائلًا: "ساعة وساعة"، أي أن التقلب بين النشاط والفتور أمر بشري لا حرج فيه.

وأضاف وسام، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الحل ليس في جلد النفس أو الإحساس بالذنب، وإنما في التوازن والمداومة على الأعمال الصالحة ولو كانت قليلة، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف من العبادات على بعض الصحابة حين وجد منهم تشددًا، حتى يظلوا قادرين على الاستمرار.

ونوَّه إلى أن التنوع في العبادات بين صلاة وذكر وقراءة قرآن، والمواظبة على الأذكار بين الصلوات، يساعد القلب على الحضور والارتباط الدائم بالله عز وجل، مضيفا: "ربنا جعل لنا خمس صلوات في اليوم حتى لا ننفصل تمامًا.. نهدأ قليلًا، لكن نعود سريعًا".

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة (فيديو)

زوجتي مريضة ولن تستطيع الإنجاب فهل يجوز التبرع لها بالبويضات؟.. عالم أزهري يوضح

ما حكم من يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا" وهل يصح هذا الزواج؟.. المفتي يرد