موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر، في تمام الساعة 5:15 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:48 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر:

الفجر 5:15 ص

الشروق 6:48 ص

الظُّهْرِ 11:55 ص

العصر 2:42 م

المغرب 5.01 م

العشاء 6:24 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم يا من تُحيي القلوب إذا ذبلت.. وتُضيء الأرواح إذا أظلمت.. وتُجبر النفوس إذا انكسرت.. نسألك يا الله أن تملأ أيامنا ببشائر الخير.. وتغمرنا بلطفك الخفي.. وتُسكن أرواحنا سكينة لا تزول…

اللهم إن ضاقت بنا السُبل فافتح لنا طريقًا من نورك… وإن أثقلتنا الهموم فخففها برحمتك… وإن تاهت قلوبنا فردّها إليك ردًا جميلًا…

اللهم ارزقنا إيمانًا يملأ الصدر.. ويقينًا يُطمئن القلب.. وتوكلًا يُريح الفكر ورضًا يُنير الوجه…