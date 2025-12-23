هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كتب - علي شبل:

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم أكل لحم الإبل وهل ينقض الوضوء أم لا؟، قائلًا، في رده، إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، حيث ذهب جمهور العلماء إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور.

وأضاف عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن السادة الحنابلة ذهبوا إلى أن أكل لحم الإبل أو شرب مرقها أو أكل أي شيء منها ينقض الوضوء، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من أكل لحم جزور فليتوضأ"، وعدّوه من نواقض الوضوء.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن جمهور العلماء قالوا إن هذا الحديث منسوخ وله سبب، وبناءً عليه لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، مؤكدًا أن من أراد الخروج من خلاف العلماء فمن أكل لحم جزور فليتوضأ، ويكون ذلك أفضل خروجًا من الخلاف، وهو أمر حسن إن شاء الله.

اقرأ أيضاً:

آخر الأشهر الحُرم.. تعرف على 18 اسماً لشهر رجب لم تسمع بها من قبل

جيل 1 رجب.. قصة يوم غير عادي في حياة السعوديين

من دعاء النبي.. الدعاء المستحب بعد الوضوء