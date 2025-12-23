كتب - علي شبل:

أكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن علماء السلوك وأهل الله قسّموا رحلة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، موضحًا أن هذه الرحلة لا تُقطع دفعة واحدة، وإنما تُبنى بالتدرج، فبعد مقام الإخلاص يأتي مقام التوبة، ثم مقام عظيم له أثر بالغ في تزكية النفس هو مقام المراقبة.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "DMC"، أن مقام المراقبة من أحب المقامات إلى قلبه، لأنه المقام الذي يوصل العبد إلى رضا الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أن كلمة المراقبة مشتقة من اسم الله "الرقيب"، أي الحافظ المطلع، وأن المراقبة تعني أن يعيش الإنسان وهو يستشعر أن الله يراه ويسمعه ويعلم سره وعلانيته، وأن الارتقاب هو انتظار الشيء، فكأن العبد يراقب نفسه انتظارًا لرضا الله وخوفًا من سخطه.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن المراقبة في اصطلاح العلماء هى أن يراقب العبد خواطره قبل أفعاله، فلا يسمح للخواطر المذمومة أن تشغل قلبه عن ذكر الله، مؤكدًا أن هذا المقام يحتاج إلى وعي وانتباه شديدين، لأن المراقبة ليست حالة وجدانية فقط، بل سلوك عملي، فهى متابعة دائمة لأوامر الله ونواهيه، وأن يعيش الإنسان وهو يعلم ما يفعل، لا يعيش بلا خطة ولا بلا ميزان، بل يسأل نفسه في كل خطوة: هل هذا حلال أم حرام؟.

وبيّن عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن من معاني المراقبة الحقيقية أن يفتش الإنسان في طعامه وشرابه وماله، مستشهدًا بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أكل، أمن حلال أم من حرام"، مشيرًا إلى أن أهل المراقبة لا يسمحون بدخول لقمة إلى بطونهم إلا بعد التأكد من حلها، ولا يقبلون مالًا إلا بعد التحقق من مصدره، لأن المراقبة عندهم أشبه بحاجز تفتيش لا يسمح بمرور الحرام إلى الجسد.

وتابع: مقام المراقبة ثابت بالقرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: "ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب"، وقوله سبحانه: "وهو معكم أينما كنتم"، وقوله عز وجل: "إن ربك لبالمرصاد"، وهذه الآيات تؤسس في قلب المؤمن يقينًا دائمًا بأن الله مطّلع عليه في كل لحظة، وأن من استقر هذا المعنى في قلبه استقامت جوارحه، وسار إلى الله على بصيرة وثبات.

