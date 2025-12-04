أمين الفتوى يقدّم نصائح فعّالة لحفظ القرآن الكريم وتثبيته في الذاكرة

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية التغلب على الصعوبات في حفظ آيات القرآن الكريم؟.

وأوضح كمال خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هناك عدة طرق يمكن اتباعها لتثبيت الحفظ، من بينها حفظ آيات قليلة والتركيز على تكرارها بشكل مستمر، وكذلك كتابة الآيات المحفوظة، حيث إن الكتابة تساعد على ترسيخها في الذاكرة من خلال الربط بين الصورة البصرية والذهن.

ولفت إلى أن قراءة الآيات في الصلاة تعزز من حفظها، وتجعلها أكثر ثباتاً، وأيضاً، من المهم اختيار الأوقات المناسبة للحفظ، مثل بعد صلاة الفجر، حيث يكون الذهن أكثر صفاءً.

وأكد أن المداومة على هذه الطرق تساعد في ترسيخ حفظ القرآن الكريم وتحقيق الفائدة المرجوة من تلاوته.

