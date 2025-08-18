كتب - علي شبل:

بعد الإعلان مؤخرًا عن "روبوت الرَّحِم الصناعي" الذي يهدف إلى توفير بيئة صناعية تحاكي الرَّحِم البشري، ويتجاوز بعض التحديات المتعلقة بالحمل والولادة الطبيعية، علق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لافتا إلى ما يثيره من التساؤلات حول مخاطره الأخلاقية.

وبعد طرحه التساؤل: "روبوت الرَّحِم الصناعي"... هل هو تنوير علمي أم أزمة أخلاقية جديدة؟، قال أمين الفتوى: أَعْلَم جيدًا أنَّ مُطوري مِثْل هذه التقنيات الحديثة لا يأتي في خواطرهم الأزمات الأخلاقية التي تصاحبها قبل وأثناء تطبيقها.

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: الشريعة الإسلامية إذ تُؤكِّد على أهمية حفظ النسل كأحد المقاصد الكلية للشريعة، وتُشجِّع على الإنجاب وتكوين الأسرة، فقد حَثَّت على الأخذ بأسباب العلاج والتداوي لتحقيق هذا المقصد بما في ذلك بعض التقنيات الطبية الحديثة التي تساعد على الإنجاب، بشرط ألَّا تتعارض هذه التقنيات مع الأصول والمبادئ الشرعية الثابتة، والتي من أهمها معاني حفظ النسب، وقدسية العلاقة الزوجية، والأمومة والأبوة وما يترتب على هذه المعاني مِن حقوق وواجبات ورعاية نفسية واجتماعية للطفل، وهي علاقة تتجاوز الجانب البيولوجي المحض.

وإذ قد تَمَّ تجاوز معنى اختلاط الأنساب في هذه التقنية الحديثة، فإنَّه يبقى عدة معان تجعل مِن هذه التقنية أمرًا محفوف المخاطر.

وأشار ربيع إلى أن من هذه المعاني: ضياع الأمومة وإفساد معناها، فالأمومة في نظر الشرع الشريف ليست مجرد وظيفة بيولوجية، بل هي علاقة نفسية وعاطفية عميقة تتكون خلال فترة الحمل والرضاعة والتربية، و"روبوت الرَّحِم الصناعي" يُفرِّغ الأمومة مِن محتواها العاطفي والإنساني، ويحوِّلها إلى مجرد عملية بيولوجية يمكن تأجيرها أو بيعها، وهو ما يتنافى مع قدسية هذه العلاقة.

ومن هذه المعاني أيضًا- يقول ربيع: تحويل الرَّحِم إلى سلعة تجارية، والإنجاب إلى عملية صناعية بحتة، وهذا يتعارض مع كرامة الإنسان، ومع مقاصد الزواج في الإسلام التي تقوم على المودة والرحمة وتكوين الأسرة، لا على التجارة والأرباح والسِّلَعية.

يضاف لذلك المفاسد الاجتماعية والنفسية السلبية على الطفل وعلى المجتمع، يصعب التَّكهُّن بها أو معالجتها.

وختم أمين الفتوى لافتا إلى أن التَّطوُّر العلمي ضرورة، لكن بما يُحقِّق مقاصد الشريعة ويخدم مصلحة البشرية، لا بما يَهْدمها ويُنَاقِضها.

