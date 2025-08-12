كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كلمة "المعاشرة بالمعروف" تحمل في طياتها معاني الجمال والرقي في الإسلام، مشيرًا إلى أنها لا تقتصر على العلاقة الزوجية فقط، بل تشمل كافة العلاقات الإنسانية اليومية.

وقال أمين الفتوى، لو عايزين نلخّص المعاشرة بالمعروف في كلمتين، فهي: كل كلمة طيبة تخرج من الفم، وكل فعل يصدر عن الجوارح ويدل على الفطرة السليمة"، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ حين سُئل عن الفأل الحسن فقال: "الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم"، مؤكدًا أن كل ما يدل على حسن الخلق ونقاء النفس يدخل في معنى المعاشرة بالمعروف.

وأضاف ربيع، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": رغم أن القرآن الكريم ذكر هذه العبارة في سياق العلاقة الزوجية في قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، إلا أن القرآن نفسه استخدم نفس الكلمة في سياق التعامل مع الوالدين فقال: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}، مما يدل على شمولية المفهوم واتساعه ليشمل الوالدين، والأصدقاء، وزملاء العمل، وسائر الناس.

وأوضح أن المعروف هو ما تعارف عليه الناس في الشرع والعرف من الأخلاق الحسنة والجميلة، فلا يجوز أن يسيء الإنسان القول أو يغلّظ اللسان أو يسلك سلوكًا مخالفًا للمروءة والخلق ثم يدّعي أنه يعاشر بالمعروف.

وتابع: المعاشرة بالمعروف لا تقتصر على الكلمات والتصرفات، بل تشمل أيضًا التعامل المالي والتجاري، فالإنسان لا ينبغي أن يغبن غيره أو يخدعه أو يُنقّص من حقه في أي علاقة تعاقدية، سواء في البيع أو في الشراكة أو في أي تعامل يومي.

وأردف: المعاشرة بالمعروف ليست فقط مبدأ أخلاقيًا، بل هي سلوك حضاري يعكس جمال الإسلام وفطرته السليمة، ويجب أن تكون حاضرة في كل تفاصيل حياتنا، مع أهلنا وأصدقائنا وشركائنا وكل من نعاملهم.

