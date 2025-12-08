موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الإثنين 8 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:



الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.



وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 8 ديسمبر.



وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الإثنين 8 ديسمبر، في تمام الساعة 11:46 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.



مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 8 ديسمبر:





الفجر 5:06 ص

الشروق 6:38 ص

الظُّهْرِ 11:46 ص

العصر 2:36 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:17 م



كَانَ مِنْ دُعَاءِ سيدنا رَسُولِ اللهِ ﷺ: «اللهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا». [أخرجه مسلم]



ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:





اللهم يا من لا يُعجزه شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء… نسألك يا الله أن تملأ قلوبنا نورًا وأن تزرع فيها الطمأنينة وأن تفيض عليها من سكينتك ما يهدّئ روعها ويُذهب عنها الحزن…

اللهم إن ضاقت بنا الأحوال فافتح لنا من خزائن جودك.. وإن أُغلقت في وجوهنا الأبواب فافتح لنا باب رحمتك الذي لا يُغلق…