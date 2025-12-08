ما حكم الجهر بختام الصلاة؟.. عالم أزهري يوضح

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: ما حكم الجهر بختام الصلاة؟.



وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن ختام الصلاة كما يقال من تمام الصلاة وختام الصلاة أن يجلس الإنسان بعد الخروج منها بالتسليم، فيسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويقول الحمد لله ثلاثا وثلاثين، ويكبر الله ثلاثا وثلاثين، ثم يتمم المائة بكلمة التوحيد (لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير).



ومن قبل ذلك يقرأ على سبيل الاستحسان آية الكرسي (الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم).



حيث ورد في الأحاديث الصحيحة أن من قرأ آية الكرسي دبر التسليم من الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت.



وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ورد في الإجابة على هذا السؤال رأيان لأهل العلم:

الرأي الأول:



يرى مشروعية الجهر بختام الصلاة ما لم يفض ذلك إلى التشويس على المصلي وعدم تركيزه في الصلاة، ويستدل على ذلك بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير.. أي بختام الصلاة بعدها، وفي رواية مسلم كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير.



الرأي الثاني:



رأي الإسرار في ختام الصلاة، واستدل بما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعهم يجهرون بالقراءة وهم في قبة لهم فكشف ما يستره عنهم، أي كشف سجف حجرته، وقال لهم: (ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض بالقراءة).



وجمع الامام النووي رحمه الله بين نصوص الجهر ونصوص الإسرار فقال: إن الإخفاء أفضل حيثما خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام، والجهر أفضل في غير ذلك، لأن فائدته تتعدى إلى السامعين.. والله أعلم.



اقرأ أيضاً:

ما حكم فوائد البنوك وهل يجوز التصدق منها؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

تزوجت وأنا في فترة العدة فما حكم الأولاد من هذا الزواج؟.. عالم أزهري ينصح

كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح







