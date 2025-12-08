ما هي كفارة اليمين وكيفية أدائها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد مشاهدي حلقة "فتاوى الناس" عبر قناة الناس، يقول: ما هي كفارة اليمين وكيفية أدائها؟



وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن كفارة اليمين تتمثل في إطعام مساكين أو كسوتهم بما يساوي ما كان يطعمه الشخص لأهله، كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: «من أوسط ما تطعمون أهلكم».



وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أنه في حالة عدم توافر القدرة المالية على الإطعام أو الكساء، يجوز صوم ثلاثة أيام، موضحًا أن الأفضل أن تكون الأيام الثلاثة متصلة، لكن لا مانع من أن تكون متفرقة حسب ظروف الشخص، مؤكّدًا أن الإسلام يراعي القدرة والاستطاعة في أداء العبادات والكفارات.





