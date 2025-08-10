إعلان

ما حكم دعاء المظلوم على ظالمه؟.. أمين الفتوى يجيب

02:40 م الأحد 10 أغسطس 2025

الشيخ إبراهيم عبد السلام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-محمد قادوس:

أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بالإفتاء، حكم دعاء المظلوم، أو حكم الدعاء على الظالم، قائلًا: "إن الأكمل والأولى والذي دعانا الله سبحانه وتعالى إليه هو ألا ندعو على الظالم، بل ندعو له بصلاح الحال، حتى إن بعض أهل الله قالوا لو أن لي دعوة مستجابة، أدعو بها للظالم ولا أدعو عليه، أدعو أن يصلحه الله سبحانه وتعالى حتى يتوقف فالدعاء على الظالم يزيد من ظلمه وطغيانه على الناس ظلمه.

وأضاف عبد السلام، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة" الناس": أنه مشروع أن يدعو المظلوم على من ظلمه حتى تبرد نيرانه، وقد ورد على لسان سيدنا نوح عليه السلام، ولسان سيدنا موسى عليه السلام" ونجنا من القوم الظالمين" وقوله تعالى: "رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا".

وتابع: الله-سبحانه وتعالى-: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من وقع عليه الظلم للدفاع عن نفسه، وبالتالي يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم، والملك لن يقول "لك بالمثل"، بل على العكس.

وأوضح أمين الفتوى، أن الله-سبحانه وتعالى-يقول بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والله يقول للمظلوم لأنصرنك ولو بعد حين.

وأشار إلى أن دعاء المظلوم مستجاب قطعًا، فالمظلوم دعاءه مستجاب سواء تحققت الإجابة فورًا أو تأجلت.

اقرأ أيضاً:

الشيخ خالد الجندي: من يُحلل الخمر أو الحشيش فقد غاب عنه المخ الصحيح

محمد علي يوضح حكم إرضاع الكبير

ماذا نردد عند قول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم"؟.. أمين الفتوى يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ إبراهيم عبد السلام دعاء المظلوم أمين الفتوى برنامج فتاوى الناس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟