ما حكم دعاء المظلوم على ظالمه؟.. أمين الفتوى يجيب

أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بالإفتاء، حكم دعاء المظلوم، أو حكم الدعاء على الظالم، قائلًا: "إن الأكمل والأولى والذي دعانا الله سبحانه وتعالى إليه هو ألا ندعو على الظالم، بل ندعو له بصلاح الحال، حتى إن بعض أهل الله قالوا لو أن لي دعوة مستجابة، أدعو بها للظالم ولا أدعو عليه، أدعو أن يصلحه الله سبحانه وتعالى حتى يتوقف فالدعاء على الظالم يزيد من ظلمه وطغيانه على الناس ظلمه.

وأضاف عبد السلام، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة" الناس": أنه مشروع أن يدعو المظلوم على من ظلمه حتى تبرد نيرانه، وقد ورد على لسان سيدنا نوح عليه السلام، ولسان سيدنا موسى عليه السلام" ونجنا من القوم الظالمين" وقوله تعالى: "رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا".

وتابع: الله-سبحانه وتعالى-: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من وقع عليه الظلم للدفاع عن نفسه، وبالتالي يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم، والملك لن يقول "لك بالمثل"، بل على العكس.

وأوضح أمين الفتوى، أن الله-سبحانه وتعالى-يقول بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والله يقول للمظلوم لأنصرنك ولو بعد حين.

وأشار إلى أن دعاء المظلوم مستجاب قطعًا، فالمظلوم دعاءه مستجاب سواء تحققت الإجابة فورًا أو تأجلت.

