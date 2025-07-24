عمرو الورداني: النجاح ليس ورقة نتيجة بل رحلة ممتدة نحو الفلاح الحقيقي

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النجاح لا يُختزل في ورقة نتيجة، بل هو رحلة طويلة وممتدة، يتعلم الإنسان خلالها معاني الجمال والرحمة والخير والنور، موضحًا أن النجاح الحقيقي يتكون من محطات متتالية، كل محطة فيها صبر وإيمان وثقة بالله.

وأضاف الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الغاية الأسمى من هذه الرحلة ليست مجرد "النجاح" كما يفهمه الناس، بل الوصول إلى "الفلاح"، كما قال الله تعالى: "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها" مؤكدًا أن الإنسان جاء إلى الدنيا ليزكي نفسه، ويحقق الفلاح الحقيقي بالتقوى والعمل الصالح.

وأوضح، زي ما بنقول حي على النجاح، بنقول كمان حي على الفلاح. لأن النجاح اللي ما يوصّلش صاحبه للفلاح، ده نجاح ناقص أو مش حقيقي.. النجاح في حقيقته لازم يقود إلى تزكية النفس والتقرب إلى الله."

وأكد الورداني، على ضرورة إعادة تعريف النجاح من منظور قرآني ونبوي، وليس كما يراه الناس من شهرة أو درجات أو مناصب، مضيفا: "النجاح عند الله أن تُخلص النية، وتبذل جهدك، وتقبل قضاء الله، سواءً كان بالتوفيق أو بحاجة لبذل المزيد من العمل".

كما شدد على أن الفارق الجوهري في النجاح الحقيقي هو قدرة الإنسان على النهوض بعد الفشل، وعلى الرضا بقضاء الله، مشيرًا إلى أن "كل تأخير فيه حكمة، وكل تفوق هو توفيق من الله ونعمة تستحق الشكر".

وأكد أن النجاح الحقيقي هو أن يرى الإنسان نفسه بعين الرضا والرضا عن سعيه، وألا يحصر تقييم ذاته في نتيجة مؤقتة، بل في بذل الوسع والسير في طريق الله أياً كانت النتيجة.

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