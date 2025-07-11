كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية تقدير نصف الليل وثلثه وسدسه لقيامه والصلاة فيه، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن تقدير ذلك يكون كالتالي:

تقدير نصف الليل لقيامه يكون بقسمة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على اثنين وإضافة الناتج إلى وقت الغروب.

وتقدير ثلثه يكون بالقسمة على ثلاثةٍ وإضافة الناتج إلى وقت الغروب لمعرفة حدِّ الثلث الأول، أو إضافة ضِعف الناتج لمعرفة بداية الثلث الأخير.

وأما تقدير سُدُسِهِ فيكون بالقسمة على ستةٍ وإضافة ثلاثة أضعاف الناتج إلى وقت الغروب لمعرفة بداية السُّدُس الرابع، أو إضافة أربعة أضعاف الناتج لمعرفة بداية السُّدُس الخامس، أو إضافة خمسة أضعاف الناتج لمعرفة بداية السُّدُس السادس، وهكذا.

هل يجوز قضاء قيام الليل وصلاة الوتر في الصباح؟

وكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كشف عن حكم قضاء صلاة قيام الليل وركعة الوتر لمن فاته أداؤهما، موضحًا خلال حلقة سابقة من برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أنه من المسموح أن يقوم المسلم بصلاة قيام الليل في أي وقت، وإذا لم يتمكن من أدائها في وقتها المعتاد، يمكنه قضاؤها في وقت لاحق.

واستشهد عثمان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن ورده بالليل، وصلاه في النهار بعد صلاة الفجر، كما أنه صلى 12 ركعة كقضاء للركعات التي فاتت.

وأضاف: «إذا كان الشخص معتادًا على الوتر بعد قيام الليل، يمكنه أداء الوتر في أي وقت آخر من اليوم، حتى لو كانت هذه الصلاة في النهار، أما بالنسبة لمقدار الوتر، فإذا كانت الصلاة على وتر من 1 إلى 11 ركعة، فيمكن تحويلها إلى عدد زوجي كما ذكر العلماء».

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