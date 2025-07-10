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طفل يسأل عن حكم الضحك في الصلاة؟.. وأمين الفتوى يرد

11:27 ص الخميس 10 يوليه 2025

دار الإفتاء المصرية

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كتب-محمد قادوس:

وجّه الطفل سؤالًا إلى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه،" لو حد ضحكني وانا بصلي.. هل الصلاة تتحسب أم لا؟".

في رده، قال أمين الفتوى أن وعي الطفل وسعيه لمعرفة الصحيح من أحكام الدين، قائلاً: "أولًا، نشكر الطفل حمزة على سؤاله، وربنا يديم عليه نعمة الصلاة وحبها، ويجعله من البارين بوالديه. أما بخصوص سؤاله، فإن الضحك في الصلاة يُقسم إلى نوعين: تبسُّم بدون صوت، وهذا لا يُبطل الصلاة، وضحك بصوت (قهقهة)، وهذا يُبطلها".

وأضاف كمال، خلال حواره بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": في حالة الطفل حمزة، يظهر أن ما حدث كان مجرد تبسم، وبالتالي فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها.

وأشار إلى أن حمزة لا يزال في سن صغيرة ولم يُكلَّف بعد بأداء الصلاة على وجه الإلزام، ولكن ما يؤديه من صلاة يُعد نافلة ويُثاب عليها هو ووالده، مؤكدًا أن هذه تربية طيبة وبداية موفقة في طريق الالتزام.

كما وجّه أمين الفتوى نصيحة تربوية قائلاً: "ننصح حمزة بأن يصلي في مكان هادئ أو في غرفة بمفرده إذا أمكن، حتى لا يتشتت تركيزه، كما يمكنه أن يطلب من المحيطين به عدم المزاح وقت الصلاة، ويؤجلوا ذلك إلى ما بعدها.

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دار الإفتاء المصرية محمد كمال الصلاة
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