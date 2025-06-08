كتب- علي شبل:

كشف الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، عن إحدى الوقائع النادرة في الأضحية، وبين الرأي الشرعي فيها.

وكان العالم الأزهري وردت إليَّه هذه الرسالة، من شخص يقول: "لدي سؤال وأرجو الإفادة.. هو ممكن الواحد يشترك في الأضحية بعد ذبحها؟.. يعني فيه واحد من السبعة خرج لعذر والأضحية ذبحت.. ينفع أدخل مكانه ولا لازم النية قبل الذبح؟".

وفي رده، أوضح العشماوي أن من شروط التضحية النية؛ لأنها عبادة وقربة، لا بد لها من نية، والنية محلها قبل الشروع في الفعل أو عند الشروع فيه، ولا يجوز أن تتأخر عنه.

واستشهد بقول الإمام الكاساني، من الحنفية، عند الكلام على شروط الأضحية، في كتابه [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع]: "(ومنها) أن تكون نية الأضحية مقارِنة للتضحية، كما في باب الصلاة؛ لأن النية معتبرة في الأصل، فلا يسقط اعتبار القِران إلا لضرورة، كما في باب الصوم؛ لتعذر قِران النية لوقت الشروع؛ لِما فيه من الحرج".

ومقتضى كلامه: أنه لو تعذر أن تكون النية مقارِنة للفعل وقت الشروع في الفعل؛ يسقط اعتبار القِران، للحرج، واقتران النية بالفعل في الأضحية غير متعذر!

وقول الإمام النووي، من الشافعية، في [منهاج الطالبين]: "وتشترط النية عند الذبح؛ إن لم يسبق تعيين".

والمعنى: أن نية الأضحية تشترط عند ذبحها، إن لم يسبق من صاحبها تعيين هذه الذبيحة للأضحية وقت الشراء أو نحوه؛ فإن تعيينها للأضحية يقوم مقام النية عند كثير من الفقهاء، بأن يقول: (هذه الذبيحة للأضحية)، ورتبوا على هذا التعيين أحكاما، تُطلب مراجعتها من كتب المذاهب.

والخلاصة، يقول العشماوي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن دخول هذا المشترِك بنصيب صاحبه الخارج لعذر من الأضحية؛ لا يجزئ بالنسبة له، ولا يقع موقع الأضحية؛ لأنه لم يكن في نيته أن يضحي، والنية مشروطة في الأضحية وقت ذبحها أو قبله، لا بعده؛ لأنها عبادة وقربة، لا يجوز فيها تأخير النية، ويكون نصيبه من الأضحية لحما اشتراه لأهله، ومع هذا ففضل الله واسع، ولا حرج على فضل الله، وأمر القبول عنده وحده سبحانه، وإنما يتكلم الفقهاء بحسب مبلغ علمهم واجتهادهم، والعلم عند الله تعالى، وبالله التوفيق.

اقرأ أيضًا:

يشك في زوجته ويريد إثبات جريمة الزنا في حقها.. وأمين الفتوى يرد منفعلاً (فيديو)

له 3 لوحات في الروضة الشريفة.. مفاجأة حول جنسية خطاط المسجد النبوي

أمين الفتوى: عقوق الوالدين مصيبة ودعاء الأم من قلبها على ابنها العاصي مستجاب

أبيع منتجات أون لاين بزيادة 10%.. فهل هذا حلال؟.. علي جمعة يرد