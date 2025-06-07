هل يجوز الأضحية بالطيور؟.. د. هبة عوف توضح

كتب- محمد قادوس:

أجابت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، على سؤال حول حكم الأضحية بالطيور؟.

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، خلال تصريحات خاصة: "لا يجوز الأضحية بغير الأنعام وهى الأبل والبقر والغنم والجاموس، وهذا ما جاء فى قول الله سبحانه وتعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) [الحج: 34]".

وتابعت: "وقد ذُكِرَت الأنعام في قول الله تعالى: (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ [الزمر: 6]، وفي موضع آخر يقول تعالى: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين َوَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْن﴾ [الأنعام: 143، 144]".

وأضافت هبه خلال تصريحها لمصراوي: الطيور يمكن أن تذبح لإطعام الطعام وليست لشعيرة الأضحية، التى حددت شروط للأضحية وفق القرآن واتفاق جمهور العلماء.

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