دعاء النبي في يوم عرفة.. وأفضل الأدعية المستجابة

كتب- علي شبل:

شهر ذي الحجة له مكانة خاصة عند المسلمين؛ لأن فيه يوم الحج الأكبر، يوم عرفة، ويوم النحر وعيد الأضحى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سيد الشهور شهر رمضان، وأعظمها حرمة ذو الحجة» أخرجه البيهقي.. وقد ميز الله تعالى أيام العشر من ذي الحجة؛ لما فيها من اجتماع أمهات العبادة، وهي: الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها.

ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج ولو لم يَصُم الثمانية أيام قبله؛ حيث ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

أفضل دعاء يوم عرفة

أما أفضل الدعاء يوم عرفة، فهو الدعاء الذي قاله النبي وردده سائر الأنبياء.

وقد بين النبي ﷺ عِظم فضل يوم عرفة، حيث قال في الحديث الشريف: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

ويعد هذا اليوم العظيم من أفضل الأيام التي يُستجاب فيها الدعاء، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: "من شغله ذكري عن مسألتي، أعطيته أفضل مما أعطي السائلين"، مما يوضح فضل الذكر والانشغال بطاعة الله في هذه الأيام المباركة.

أفضل الأدعية المستجابة

ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

ربي، أكرمتني فلك الحمد، وسترتني فلك الحمد، ورزقتني فلك الحمد، وعافيتني فلك الحمد.. لك الحمد حبًا وشكرًا، ولك الحمد يومًا وعمرًا، ولك الحمد دائمًا وأبدًا.. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كلِّ حال يا الله.

اللهم، في هذا اليوم المبارك، وهذه الليلة المباركة، تقبل منا صالح الأعمال، ولا تختم هذه الأيام العشر المباركة إلا وقد بشرتنا باستجابة دعواتنا وغفرت ذنوبنا.. اللهم اشفِ كل مبتلى ومريض، وفرّج هم كل مهموم، وارزق كل شخص محروم، واقبل توبة كل تائب، وأسعد قلب كل حزين.

اللَّهمَّ ارزقني رحمةً مبصِرةً، أحبُّ فيها ما تحب، وأبغض فيها ما لا تحب، وأرحمُ الناسَ فلا أنشغل بأحدٍ عن آفَّات نفسي، ولا أجعل آفاتِ نفسي حجابًا بيني وبين السَّعي إلى مرضاتك، وأن أكون رقيقَ القلب، معافًى، دانِيَ الدَّمعة رضيَّ السَّريرة، والخلوة، مستغنيًا بك عمن سواك.

اللَّهُم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذلّ إلا لك، وأعوذ بك أن أقول زورا، أو أغشى فجورا، أو أكون بك مغرورا، وأعوذ بك من شماتة الأعداء، وعضال الداء، وخيبة الرجاء، وزوال النعمة، وأعوذ بك من السلب بعد العطاء.

اللهم إنَّا نسألك العوض الجميل بعد الصبر الطويل، اللَّهُمَّ جبرًا لقلوبنا واستجابة لدعائنا، اللَّهُمَّ لا تحبط لنا دعوة تمنَّتها قلوبنا، اللَّهُمَّ إنِّا نسألك خيرًا في كلِّ اختيار، ونورًا في كلِّ عتمة، وتيسيرًا لكل عسير، وواقعًا لكل ما نتمنى.

‏‎اشملنا اللهم بعفوك ورحمتك واكتبنا من عتقائك، اللهم برحمتك وعفوك لا تجعل رمضان ينقضي إلا وقد عفوت عنا، ورضيت عنا وكتبت لدعواتنا القبول، ولقلوبنا الجبر.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الراحمين

‏‎يارب إني أسألك نوراً في الوجه وقبولاً بين عبادك وارزقني اللهم محبة في قلوب الناس، اللهم ارزقني الجمال والخلق الحسن في أعين عبادك من يراني منهم ومن لم يرني، وتحصنت بكلماتك التامات من شر ما خلق، يارب ألق عليّ من زينتك ومحبتك وكرامتك ما تبهر بهِ القلوب.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين، قائد الغُرّ المحجلين، السيد الكامل الفاتح الخاتم، الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم، الصادق الأمين، السابق للخلق نورهُ والرحمةِ للعالمين ظهوُرُهُ، عدد من مضى من خلقك ومن بقي، ومن سعد منهم ومن شقي، صلاةً تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا منتهى، ولا أمد ولا انقضاء، صلاةً دائِمةً بدوامك، باقيةً ببقائك، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مثل ذلك، وأجرنا يا مولانا بخفي لُطفك، في أُمورنا كلها.

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