هل يجوز إطعام جاري المسيحي من لحم الأضحية؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب- علي شبل:

أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إطعام الجار المسيحي مِن لحم الأضحية؛ وهل يدخل ذلك في دائرة الأمور المباحة أم الممنوعة شرعًا.

أكد أمين الفتوى أنه من المستحبات إطعام الجار المسيحي مِن لحم الأضحية؛ فهو مِن البر الذي أَمَر به الشرع ورغَّبَ فيه ودعا إليه، مستشهدا بقول الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8].

وأضاف ربيع، في فتوى نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن ذلك حقٌّ مِن حقوق الجار على جاره، والاستمرار على فعل ذلك والمداومة عليه يورث التآلف والصفاء، وإرساء روابط التآخي والتعاون.

وختم فتواه قائلًا: المسلمُ سِلْمٌ لكل مَن حوله مِن الأكوان، يَشِع منه النور والمحبة، لا الكراهية والاجتواء.

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