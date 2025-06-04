إعلان

هل يجوز إطعام جاري المسيحي من لحم الأضحية؟.. أمين الفتوى يوضح

08:19 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الدكتور هشام ربيع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علي شبل:

أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إطعام الجار المسيحي مِن لحم الأضحية؛ وهل يدخل ذلك في دائرة الأمور المباحة أم الممنوعة شرعًا.

أكد أمين الفتوى أنه من المستحبات إطعام الجار المسيحي مِن لحم الأضحية؛ فهو مِن البر الذي أَمَر به الشرع ورغَّبَ فيه ودعا إليه، مستشهدا بقول الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8].

وأضاف ربيع، في فتوى نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن ذلك حقٌّ مِن حقوق الجار على جاره، والاستمرار على فعل ذلك والمداومة عليه يورث التآلف والصفاء، وإرساء روابط التآخي والتعاون.

وختم فتواه قائلًا: المسلمُ سِلْمٌ لكل مَن حوله مِن الأكوان، يَشِع منه النور والمحبة، لا الكراهية والاجتواء.

اقرأ أيضًا:

الإفتاء: اذبح أضحيتك بنفسك سُنة عن النبي

الأزهر للفتوى: الأضحية سنة مؤكدة و3 أسباب للحِكمة من تشريعها

هل الحج يغفر جميع الذنوب بما فيها ترك الصلاة؟.. علي جمعة يوضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور هشام ربيع دار الإفتاء المصرية حكم إطعام الجار المسيحي مِن لحم الأضحية إطعام الجار المسيحي مِن لحم الأضحية الأضحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟
اتحاد الكرة يخطر الزمالك بموعد انتهاء الموسم.. وهذا موقف زيزو
بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى