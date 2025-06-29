هل يصح الذكر بلفظ " آه "؟ محمد علي يوضح

كتب-محمد قادوس:

هل يجوز الذكر بقول" آه "؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده لا يجوز الذكر بلفظ "آه" فهو ليس له أصل في السنة، ولم يرد عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين، وهذا لفظ لا معنى له في سياق الذكر.

فكلمة "آه" تعبر عن التوجع أو الألم، ولا تحمل معنىً يدل على تعظيم الله أو توحيده.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن المسلم ينبغي عليه أن يلتزم بالأذكار التي وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-وصحابته الكرام، فهم أعلم الناس بما ورد عن الله تبارك وتعالى.

وأشار الداعية الي قول الله-تعالى-:" ِنَّ إِبراهيمَ لَحَليمٌ أَوّاهٌ مُنيبٌ" قائلًا أن العلماء اختلف في المراد بقوله (أواه) على أقوال ، منها : كثير الدعاء، المسبح الكثير الذكر لله، الموقن، وأقرب الأقوال وأصحها ما قاله عبد الله بن مسعود الذي رواه عنه زر ؛ أنه الدعَّاء.

وليس هنا ما يُستدل به على جواز الذكر بلفظ (آه) إذ أن لفظ آه غير أواه .. فتنبه يا صاح، ولا تبتدع في دين الله ما ليس منه.

قال العلامة الطاهر ابن عاشور، رحمه الله: " وجملة: إن إبراهيم لأواه حليم استئناف ثناء على إبراهيم. ولأواه فسر بمعان ترجع إلى الشفقة إما على النفس فتفيد الضراعة إلى الله والاستغفار، وإما على الناس فتفيد الرحمة بهم والدعاء لهم.

فكلمة (هو) وكلمة (آه) ليسوا من أسماء الله، بل الأولى ضمير الغائب، والثانية كلمة توجع، فالذكر بهما من البدع المنكرة، التي تجعلك تنصرف عن الأذكار الواردة الصحيحة إلى التأليف في الدين ما لم ينزل الله به سلطانا.

وممن أفتى بعدم جواز الذكر بلفظ (آه) الشيخ محمد بخيت المطيعي، كما في "فتاوى دار الإفتاء المصرية".

ونقل الغماري عنه، كما "المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي" (4/ 37) أنه "سئل عن الذكر بهذا الاسم، فشرع في الجواب في إبطاله، وإبطال كون آه اسما من أسماء اللهِ تعالى"، وكأن الغماري يوافقه في ذلك.

وقال الداعية، أن الشيخ عطية صقر رحمه الله كما في "فتاوى دار الإفتاء المصرية": وبصرف النظر عن حصر أسماء الله، وعن اختلاف العلماء في جواز ذكره بالاسم المفرد-: فإن لفظ "آه " لم يثبت بسند صحيح أنه اسم من أسمائه تعالى.

وأكد على أنه لا يجوز الذكر به، على ما رآه جمهور الفقهاء.

اقرأ أيضا:

يراودني التفكير في امرأة أفتقدها ووساوس حول العقيدة عند الصلاة.. ماذا أفعل؟.. والبحوث الإسلامية يجيب

هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب