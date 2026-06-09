قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الهجوم بالطائرات المسيرة على مطار الكويت كان عملية زائفة من قبل الولايات المتحدة من أجل بيع منظومة دفاع أمريكية.



وأضاف بقائي، في منشور على منصة "أكس" اليوم الثلاثاء، أن خيوط القضية تتضح بسرعة مذهلة. لقد نفذوا عملية تضليلية باستخدام طائرة مسيرة مقلدة من طراز "لوكاس" لضرب مطار الكويت.

وأشار المتحدث الإيراني، أن الهدف من العملية الزائف هو توفير ذريعة مثالية لتسويق أنظمة الدفاع الجوي المضادة للطائرات المسيرة التي طورتها شركة "باوروس" تحت ستار الحماية من الهجمات الإيرانية. مربحة للغاية!".



وارفق بقائي، في منشوره على منصة إكس، صورة للخبر المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن بيع منظومة مضادة للطائرات المسيّرة بقيمة مليار دولار إلى الكويت.