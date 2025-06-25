أستاذ بالأزهر يحذر من انتشار المرض النفسي خاصة بين البنات والسيدات

كتب - علي شبل:

حذر الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، من انتشار المرض النفسي بين الناس خاصة البنات والسيدات.

وكشف تمام عن أن لهذا المرض أسباباً؛ منها ضغوط الحياة، وأحيانا تحمّل الإنسان فوق طاقته ، ومحاولة إرضاء الجميع ، وتحسين صورته أمام الناس، وعدم الرضاء بقضاء الله وقدره ، وغير ذلك.

وأضاف تمام، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المرض النفسي مثله مثل أي مرض يحتاج لتشخيص سليم ثم علاج مناسب ، وهذا لن يكون إلا بالذهاب للطبيب المختص الفاهم ، وليس الذهاب للشيخ الفلاني.

وتابع استاذ الفقه المساعد: بعض الناس يذهب لشيخ أو لدجال ليرقيه وليرى ما عنده فيلبس عليه الشيخ الجاهل أو الدجال بأن هذا سحر وجن ولا بد من عمل كذا وكذا.

ونصح بأنه لا بد من الذهاب للطبيب النفسي المختص أولا لتشخيص الحالة وإعطاء العلاج المناسب وعدم الدخول في دائرة المشايخ والدجاجلة ومهاتراتهم. فاحذر منهم.

وختم تمام مؤكدًا أن لا شيء في هذه الدنيا يستحق أن تصاب لأجله بالمرض النفسي؛ لذا توكل على الله وكن على حسن ظن فيه وابعد نفسك عن أي ضغط أو اكتئاب قد يسبب لك المشاكل.

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