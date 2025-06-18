ما حكم إجهاض حمل الزنا؟.. عالم أزهري يوضح الرأي الشرعي

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن رأي الشرع في مسألة إجهاض الحمل الناتج عن علاقة محرمة شرعًا "الزنا".

وأوضح العالم الأزهري أن الرأي الشرعي ينقسم إلى:

أولًا: حكم الإجهاض عمومًا في الإسلام

الإجهاض في الإسلام يُقسم حسب مرحلة الجنين إلى:

1. قبل نفخ الروح (أي قبل 120 يومًا من الحمل)

اختلف العلماء فيه، والراجح عند كثير من الفقهاء أنه لا يجوز إلا لعذر معتبر، مثل:

خطر مؤكد على صحة الأم النفسية أو الجسدية.

وقوع حمل من زنا أو اغتصاب، مع مراعاة الضوابط.

لكن حتى مع ذلك، الإجهاض ليس مباحًا تلقائيًا، بل يُنظر في الضرر والمصلحة والمآلات.

2. بعد نفخ الروح (أي بعد 120 يومًا من الحمل)

يحرم باتفاق جمهور العلماء، إلا إذا كانت حياة الأم مهددة، لأنه صار نفسًا إنسانية تُحرم إزهاقها.

وأضاف لاشين، موضحا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الأمر الثاني، قائلًا:

ثانيًا: هل يجوز إجهاض ولد الزنا؟

- إن كان قبل 120 يومًا:

بعض العلماء جوّزوا الإجهاض في حال الزنا أو الاغتصاب قبل نفخ الروح، خاصة إن ترتب على الولادة ضرر نفسي أو اجتماعي بالغ على الأم.

لكن هذا ليس ترخيصًا مطلقًا، بل هو رخصة في حالات الضرورة، وينبغي الرجوع لأهل الفتوى الموثوقين في كل حالة.

- إن كان بعد 120 يومًا:

يحرم بالإجماع تقريبًا، لأنه أصبح نفسًا محترمة، حتى لو كان الحمل من زنا.

الجنين لا يُحاسب على ذنب أبويه، وله الحق في الحياة.

ثالثًا: ما موقف الإسلام من ولد الزنا؟

لا ذنب له ولا يُعاب بشيء فعله غيره.

له كامل الحقوق كإنسان: في العيش، والرعاية، والتعليم، والتكريم.

لا يُنسب لأبيه الشرعي، لكن يُنسب لأمه، ويعامل كأي مسلم في الحياة.

وختم لاشين موضحا الحالة الحكم، قائلًا: إجهاض حمل الزنا قبل 120 يومًا جائز عند بعض العلماء للضرورة، مع استشارة أهل العلم.

أما إجهاض حمل الزنا بعد 120 يومًا فهو محرم إلا إذا هدد حياة الأم.

وختم مؤكدًا أن حقوق الجنين وولد الزنا الجنين له حرمة، وولد الزنا لا ذنب له ويُكرَّم كغيره.

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