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المفتي الأسبق يوضح مراحل طلب العلم

12:01 م الأربعاء 11 يونيو 2025

الدكتور علي جمعة

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كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن طلب العلم يمر بمراحل متدرجة تبدأ من الأساسيات وصولًا إلى التخصصات العليا، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعتمد على مستوى الإدراك والاستيعاب لدى الطالب.

وأضاف جمعة، خلال لقائه ببرنامج"مع نور الدين" المذاع عبر قناة" الناس": أن الإنسان يكتسب المعرفة بناءً على عدة عوامل، منها العمر، القدرات الذهنية، والذكاء العاطفي، مما يستدعي تصميم مناهج تعليمية تتناسب مع هذه الفروقات، وهو ما ينعكس في النظام التعليمي الذي يبدأ بالمرحلة الابتدائية ثم الإعدادية فالثانوية، وصولًا إلى الدراسات العليا.

وشدد على أن العلم لا يتوقف عند حد معين، بل يمتد طوال حياة الإنسان، مشيرًا إلى أن النهج التعليمي القائم يتطور مع الزمن لضمان تحقيق الأهداف المعرفية المرجوة.

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علي جمعة مراحل طلب العلم
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