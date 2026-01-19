إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الإثنين 19 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:25 ص 19/01/2026

موعد أذان وصلاة الفجر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 19 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الإثنين 19 يناير، في تمام الساعة 5:20 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:51 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 19 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص
الشروق 6:51 ص
الظُّهْرِ 12.06 م
العصر 3:01 م
المغرب 5:21 م
العشاء 6:42 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا.. وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد..
اللهٰم ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا وارزقنا صبرا جميلا وبشرنا بما يسرنا ويحقق لنا أمانينا.
إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

صلاة الفجر أذان الفجر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

15 صورة لاحتفال ساديو ماني بالفوز بأمم أفريقيا مع زوجته
رياضة عربية وعالمية

15 صورة لاحتفال ساديو ماني بالفوز بأمم أفريقيا مع زوجته
زوجة عمرو السولية توجه إليه رسالة رومانسية
مصراوي ستوري

زوجة عمرو السولية توجه إليه رسالة رومانسية
النقل دخلت في الملاكي.. مصرع شخصين إثر تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة
أخبار المحافظات

النقل دخلت في الملاكي.. مصرع شخصين إثر تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة
في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
زووم

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
رضا بهلوي: الشعب الإيراني دعاني للقيادة.. وسأعود إلى طهران مرة أخرى
شئون عربية و دولية

رضا بهلوي: الشعب الإيراني دعاني للقيادة.. وسأعود إلى طهران مرة أخرى

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025