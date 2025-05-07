منها حكم من عليه دين.. 5 شروط لوجوب فريضة الحج يكشف عنها الأزهر للفتوى

كتب - علي شبل:

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن شروط أداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، موضحة حكم من عليه دين لم يؤده قبل القيام بأداء الفريضة.

وردا على سؤال تلقاه المركز من شخص يقول: ما شروط وجوب الحج؟.. أوضحت لجنة الفتاوى الإلكترونية أن شروط وجوب الحج على الإنسان هي:

الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المالية والبدنية لأداء هذه الفريضة، فمن قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا فلا يجب عليه الحج، ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا أناب عنه مَن يؤدي الفريضة مكانه - على المختار للفتوى.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها أن من كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.

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