الإفتاء: قص الأظافر والشعر للمضحي في العشر الأوائل مكروه وليس حرامًا

كتب - علي شبل:

ضمن بيان الآداب الشرعية في العشر الأوائل من ذي الحجة لمن يعزم على الأضحية، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم قص الشعر والأظافر للمضحي في العشر الأوائل من الشهر الفضيل.

وفي بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يسن للمسلم أن لا يأخذ من شعره وظفره شيئًا إذا كان مريدًا للأضحية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.

وأوضحت اللجنة أن المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهي عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.

والحكمة في ذلك، توضح لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.

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