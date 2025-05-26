الدكتورة هبة عوف تحذر: الأضحية بالجلالة أثم

كتب- محمد قادوس:

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن التضحية بالجلالة، وهي البهيمة التي تتغذى على طعام فاسد كالقمامة أو النجاسة، بسبب سلوك غير أخلاقى من بعض التجار معدومي لضمير، من الأمور المنهي عنها شرعًا، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: "لا تذبحوا الجلالة فإنها تأكل من القمامة" (رواه الإمام أحمد وأبو داود).

وأوضحت أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، فى تصريحات لها: من يضحّي بالخراف أو الأبقار أو غيرها من البهائم التي تأكل القمامة فهو آثم، أما من يضحّي بها وهو جاهل بأنها تأكل من خبث الأرض فلا وزر عليه، وإنما يقع الوزر على من باعها له، وأما من أضحى ببهيمة وهو يعلم بأنها تأكل من خبث الأرض فلا أضحية له، ويتحمل وزر ذلك.

وأشارت إلى أنّه إذا حُبِسَت هذه الدواب أيامًا حتى تذهب ما أكلته في بطونها وتصفّى وتنقّ، حينها يجوز أكلها، موضحة: "إن أردت الإبل، فحبسها وتقييدها وعدم تركها تأكل من خشاش الأرض في هذه الأماكن، وذلك لمدة أربعين يومًا، حتى تستفرغ ما في بطونها، أما البقر، فيُحبس لمدة شهر، والغنم لمدة سبعة أيام، وذلك حتى لا يأكل المسلم إلا طيبًا ويبتعد عن النجاسات.

وأكدت: اتباع السنة في الأضحية واجب، لأن الله أمر بها ليكون التعبد مقبولًا، ولأن المحافظة على صحة الإنسان من مقاصد الشريعة الأساسية.

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