إعلان

أعمال الحج في اليوم الأول من أيام التشريق: يوم القَرّ

كتب : علي شبل

07:50 م 27/05/2026

الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع غروب شمس يوم النحر، الأربعاء أول أيام عيد الأضحى 2026، يستعد ضيوف الرحمن لاستكمال شعائر الحج وأعمال اليوم الرابع من أعمال الحج 2026، وهو يوم القَرّ، اليوم الحادي عشر من ذي الحجة أول أيام التشريق.

ورصد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أعمال الحج:

اليوم الأول من أيام التشريق: يوم القَرّ

وهو اليوم التالي ليوم النحر، وسُمِّي بذلك؛ لأن الناس يستقرون فيه بمنى.

1- المبيت بمنى

بعد طواف الإفاضة، الذي يحصل به التحلل الأكبر، يتوجَّه الحاجُّ للمبيت بمنى.

2- رمي الجمار

يخرج الحاج بعد صلاة الظهر، أي بعد الزوال، فيرمي الجمار الثلاث على الترتيب:
• الجمرة الأولى أو الصغرى: وهي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف بمنى.
• الجمرة الثانية أو الوسطى.
• الجمرة الثالثة أو الكبرى: وهي جمرة العقبة.
ويرمي كلَّ جمرة بسبع حصيات، ويدعو بين كل جمرتين.

اقرأ أيضاً:

الأزهر للفتوى: تقديم قيمة الأضحية نقدًا للفقراء والمساكين لا يعد أضحية

لا يُفتح إلا مرة في العام.. ماذا تعرف عن مسجد نمرة؟ (فيديو)

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور علي جمعة الحج 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بينها "فلوموكس".. تحذير رسمي من تشغيلات دوائية مغشوشة في مايو (قائمة)
أخبار مصر

بينها "فلوموكس".. تحذير رسمي من تشغيلات دوائية مغشوشة في مايو (قائمة)
محافظ القاهرة: مجازر مجانية وغرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه للمخالفين
أخبار مصر

محافظ القاهرة: مجازر مجانية وغرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه للمخالفين
هالاند يودع جوارديولا برسالة مؤثرة بعد رحيله عن مانشستر
رياضة عربية وعالمية

هالاند يودع جوارديولا برسالة مؤثرة بعد رحيله عن مانشستر
ترامب يهدد بـ"تفجير" عُمان.. ما السبب؟
شئون عربية و دولية

ترامب يهدد بـ"تفجير" عُمان.. ما السبب؟
"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره
زووم

"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان