مع غروب شمس يوم النحر، الأربعاء أول أيام عيد الأضحى 2026، يستعد ضيوف الرحمن لاستكمال شعائر الحج وأعمال اليوم الرابع من أعمال الحج 2026، وهو يوم القَرّ، اليوم الحادي عشر من ذي الحجة أول أيام التشريق.

ورصد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أعمال الحج:

اليوم الأول من أيام التشريق: يوم القَرّ

وهو اليوم التالي ليوم النحر، وسُمِّي بذلك؛ لأن الناس يستقرون فيه بمنى.

1- المبيت بمنى

بعد طواف الإفاضة، الذي يحصل به التحلل الأكبر، يتوجَّه الحاجُّ للمبيت بمنى.

2- رمي الجمار

يخرج الحاج بعد صلاة الظهر، أي بعد الزوال، فيرمي الجمار الثلاث على الترتيب:

• الجمرة الأولى أو الصغرى: وهي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف بمنى.

• الجمرة الثانية أو الوسطى.

• الجمرة الثالثة أو الكبرى: وهي جمرة العقبة.

ويرمي كلَّ جمرة بسبع حصيات، ويدعو بين كل جمرتين.

