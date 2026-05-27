إعلان

ما معنى دعاء الاستفتاح في الصلاة وما صيغته؟.. الإفتاء تكشف

كتب : علي شبل

07:19 م 27/05/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ما معنى دعاء الاستفتاح في الصلاة، وما صيغته؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة حكم ومعنى دعاء الاستفتاح في الصلاة وصيغته.

حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة

في ردها، كشفت لجنة الفتوى أن دعاء الاستفتاح هو الذكر المشروع بين تكبيرة الإحرام والاستعاذة للقراءة، من نحو: "سبحانك اللهم" أو "وجهتُ وجهي"، سمي بذلك؛ لأنَّه شُرِعَ ليستفتح به الصلاة.

صيغة دعاء الاستفتاح في الصلاة

وأوضحت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيغ متعددة لدعاء الاستفتاح في الصلاة؛ منها ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ» أخرجه أبو داود، وغيره.

اقرأ أيضاً:

الأزهر للفتوى: تقديم قيمة الأضحية نقدًا للفقراء والمساكين لا يعد أضحية

لا يُفتح إلا مرة في العام.. ماذا تعرف عن مسجد نمرة؟ (فيديو)

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية لجنة الفتوى دعاء الاستفتاح أحكام الصلاة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بينها "فلوموكس".. تحذير رسمي من تشغيلات دوائية مغشوشة في مايو (قائمة)
أخبار مصر

بينها "فلوموكس".. تحذير رسمي من تشغيلات دوائية مغشوشة في مايو (قائمة)
عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد
نصائح طبية

عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد
محافظ القاهرة: مجازر مجانية وغرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه للمخالفين
أخبار مصر

محافظ القاهرة: مجازر مجانية وغرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه للمخالفين
صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
ترامب يهدد بـ"تفجير" عُمان.. ما السبب؟
شئون عربية و دولية

ترامب يهدد بـ"تفجير" عُمان.. ما السبب؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان