أستاذ بالأزهر يحذر الآباء: عدم المساواة بين الأبناء يزرع الحقد ويهدد صلة الرحم

كتب- محمد قادوس:

علّق الدكتور أحمد الرخ، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، على سؤال حول ما وصفه بـ"عقوبة الوالدين" حين يميزون بين أولادهم في المعاملة، قائلًا: "السؤال ده رغم بساطته، بيكشف وجع حقيقي عايش جواه ناس كتير، ودي ظاهرة مؤسفة موجودة في بعض البيوت، إن الأب أو الأم يفضلوا واحد من أولادهم على التاني، سواء الكبير أو الصغير، وده أمر خطير جدًا".

وأضاف الرخ، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنا متحفظ على تعبير 'عقوبة الوالدين'، لأننا بنتكلم عن أب وأم، مهما حصل ليهم احترامهم، لكن في نفس الوقت لازم نوصل رسالة قوية: زي ما الإسلام حذر من عقوق الوالدين، كمان بيحذر من الظلم في التعامل مع الأبناء، والتمييز اللي بيخلق كراهية بين الإخوة.

وأوضح أن التفرقة في المعاملة بتؤدي لحقد وكراهية مش بس بين الإخوة، لكن ممكن تمتد كمان لكراهية الوالد نفسه، وتفضل المشاعر دي ممتدة لأجيال تانية، لأن الطفل اللي اتظلم ممكن يترجم ده على ولاده في المستقبل، والنبي ﷺ شبّه الرحم بالشجرة، متشابكة، مترابطة، ومحدش فينا المفروض يكون أداة لقطع الأغصان دي.

ووجّه الدكتور الرخ رسالة مباشرة لكل أب وأم: "ارجوكم، ساووا بين ولادكم، في الهدايا، في الكلام، في الحنية، في الحضن، ما تخلقوش فجوة، ما تزرعوش مقارنة تقتل الحب، لو زرعت حب النهاردة، بكرة هتحصد رحمة بينهم.

وتابع: أوقات الأب بيكون عنده حكمة أو سبب في تصرفاته، لكن لو لم يشرح ده لأولاده، هيتفهم غلط، وده يفتح أبواب الشيطان، فخلوا دايمًا بينكم وبين ولادكم حوار، ومحبة، وصدق.

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