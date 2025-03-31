حكم رفع اليدين والجهر بالتكبير في صلاة العيد

كـتب- علي شبل:

يستعد المصريون لأداء صلاة عيد الفطر المبارك الإثنين 1 شوال 1446 هـ، ويتساءل الكثيرون عن الأحكام الخاصة بصلاة العيد، ومنها حكم رفع اليدين والطهر عند التكبير.

وفي مسألة رفع اليدين في التكبيرات الزوائد خلف الإمام، فأفادت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية بأن رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة العيد فيه قولان.

وفي بيان فتواها السابق نشرها، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن القول الأول: يجب رفع يديه في التكبيرة الأولى ولا ترفع في باقي التكبيرات، وعند الحنفية في ظاهر الرواية وبه قال مالك.

أما عن القول الثاني، فقالت لجنة الفتوى إنه يجب أن يرفع يديه في الأولى ويسن أن يرفع يديه في باقي التكبيرات، وبه قال الشافعية والحنابلة.

أما مسألة الجهر بتكبيرات صلاة العيد فيقول بعض الفقهاء: التكبير قبل صلاة العيد شرع فيه الجهر وكذلك التكبير أيام التشريق، فتلحق به تكبيرات صلاة العيد في مشروعية الجهر بها.

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