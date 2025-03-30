حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة عن إفطار خاطئ في 2011

كتب- علي شبل:

بعد إعلان غالبية الدول العربية والإسلامية إعلان نتيجة استطلاع الرؤية الشرعية ‏لهلال شهر شوال 1446 هـ، واختلافها في مطلع شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، تداولت بعض الصفحات والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي خبرا قديما مفاده أن السعودية سبق أن دفعت 1.6 مليار ريال كفارة عن الإفطار الخاطئ للسعوديين في عام 2011 بسبب خطأ في الرؤية الشرعية.. فما حقيقة تلك المسألة؟

الخبر المتداول تقريبا كل عام في نفس ذلك الوقت، بعنوان “السعودية تدفع كفارة عن الشعب السعودي مليار وستة ملايين ريال بسبب عدم رصد هلال شوال ورصد كوكب زحل”، والحقيقة أنه إشاعة متداولة سنوياً منذ عام 2011 وسبق أن نفتها الجمعية الفلكية في ذلك العام.

ورغم نفي صحة الخبر المتداول من قبل عدة صفحات تهتم بدحض الأكاذيب والشائعات، إلا أن البعض ينشر الخبر دون معرفة بحقيقة تكذيبه رسمياً.

واقعة حقيقية

أما الصحيح والثابت فهو واقعة مشابهة حدثت عام 1404 هـ، عندما أصدرت وزارة العدل السعودية في ذلك العام بيانا حول صيام رمضان 28 يوما، وطلب البيان من المسلمين قضاء يوم إضافي ليتم لهم شهر رمضان 29 يوما، وقالت: "على المسلمين في المملكة ومن صام صيامهم، أن يصوموا يوما ليتم لهم الشهر 29 يوما كما صرح بذلك أهل العلم في مثل هذه الحالة استنادا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الشهر، ومن أراد أن يصوم ستة من شوال ألا يصومها إلا بعد قضاء هذا اليوم».

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