بعد احتيال منصة FBC.. ما حكم الأرباح العائدة من شركات التسويق والتفاعل الالكتروني؟

كتب- علي شبل:

لا تزال أصداء جريمة النصب والاحتيال التى قامت بها منصة الـ FBC للبرمجيات والتسويق الإلكترونى، على آلاف الضحايا فى مصر وخارجها، تدوى على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة مع رصد الأجهزة المعنية لعمليات النصب التى قامت بها الشركة، تساءل البعض عن حكم الأرباح التي حصل عليها البعض، وهل هي حلال أم تدخل في دائرة المكسب الحرام؟

الرأي الشرعي في مسألة التربح الالكتروني، سبق أن بينته دار الإفتاء المصرية، حيث حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من التطبيقات الالكترونية التي تعتمد على زيادة التفاعل بين الناس بشكل غير حقيقي، مؤكدا أن التعامل مع مثل تلك التطبيقات التي تعتمد على التفاعل الوهمي والتربح منها لا يجوز شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى أن الربح الناتج من مثل هذه التطبيقات يعتبر غير حلال، لأن المستخدمين يدفعون أموالًا في البداية دون معرفة مصير هذه الأموال، حيث يتم جمع ملايين الجنيهات بهذه الطريقة، وتظل الأموال غير واضحة المعالم، مما يفتح الباب للغش والنصب.

ولفت الدكتور عويضة عثمان، خلال لقاء سابق ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إلى أن التفاعل على التطبيقات، مثل إعطاء "لايكات" بشكل وهمي على منتجات أو محتوى لا يحقق نفعًا حقيقيًا للمستخدمين أو المجتمع، يعد نوعًا من الغش والمخادعة، حيث يتم إيهام الناس أن هذه المنتجات أو الخدمات تحظى بشعبية أو نجاح، وهو ما يعتبر "زورا".

تحذير آخر أطلقه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من العمل الذي يتطلب مشاهدة فيديوهات عبر تطبيقات مدفوعة مقابل مبلغ مالي، فرغم أنه يبدو مغريًا، إلا أنه يُثير العديد من المخاوف من الناحيتين الشرعية والاجتماعية.

ويقول "فخر"، خلال لقاء سابق بحلقة برنامج فتاوى الناس، المُذاع عبر قناة الناس، إن الفكرة الأساسية التي قد يعتقد البعض أنها حلال هي أن هذا المال يتم الحصول عليه مقابل عمل، ولكن في الحقيقة هذا ليس عملًا منتجًا، ولا يعود بالفائدة على الشخص أو المجتمع بشكل عام.

وأوضح أمين الفتوى أنه من الناحية الشرعية من الأفضل أن يبتعد المسلم عن هذه الأنشطة، لأن العمل الذي لا يعود بالنفع المباشر أو لا يُسهم في تقدم المجتمع يُعد بعيدًا عن مفهوم العمل المشروع، والمجتمع بحاجة إلى الأفراد الذين يسهمون في بنائه من خلال مهاراتهم وأعمالهم الجادة، لا الذين يركنون إلى المكاسب السريعة التي تؤدي إلى ضياع وقتهم وجهدهم.

أما التربح من نشر فيديوهات على الإنترنت.. فهي مسألة مشابهة أوضحها الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدا أن التربح من قنوات الإنترنت يعد أمرًا جائزًا إذا كان المحتوى الذي يُقدّم على هذه القنوات نافعًا ولا يخالف الشريعة الإسلامية.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء سابق ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أنه إذا كان المحتوى خاليًا من أي محرمات مثل الدعوة إلى الفاحشة أو نشر الإعلانات غير اللائقة، فلا يوجد مانع من التربح منه.

وشدد على أن الشخص الذي يرفع المحتوى يجب أن يتحرى الدقة في اختيار المواد التي يعرضها والإعلانات التي يظهرها في فيديوهاته، للتأكد من أنها تتوافق مع القيم الإسلامية ولا تحتوي على ما يضر بالأخلاق أو يتعارض مع الشريعة.

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