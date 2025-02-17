بسبب ثعلب ماكر.. تعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا (صور)

كتب - علي شبل:

في مشهد نادر، تفاجأ المشرفون على مسجد بولاية “يوزغات” وسط تركيا بتعطل نظام الصوت في إحدى المآذن، رغم أنه تم تركيبه وتجربته مؤخراً، وبعد التحقيق، تبين أن السبب وراء ذلك هو ثعلب ماكر تسلل إلى الأعلى.

عندما صعد خبير الصيانة إلى مئذنة المسجد التي حدث فيها العطل، اكتشف أن بعض الأسلاك قد قُطعت عمدًا، ليلاحظ بعد ذلك ثعلبًا يفر من داخل المئذنة نحو شرفتها.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الثعلب تسلل إلى المئذنة في مسجد “كمال كاراير”، الذي لا يزال قيد الإنشاء في بلدة “أكداغ مدني” بولاية “يوزغات” وسط تركيا.

أثار ظهور الثعلب في شرفة المئذنة العالية دهشة المارة، حيث قام بعضهم بالتقاط صور ومقاطع فيديو لهذا المشهد الغريب.

ظل الثعلب محاصرًا في أعلى المئذنة حتى تمكن خبير الصيانة من إصلاح الأسلاك المقطوعة وإعادة نظام الصوت للعمل مرة أخرى، ولم يتضح بعد كيف أقنع الثعلب نفسه بالنزول من المئذنة والعودة إلى المنطقة البرية القريبة التي جاء منها.

يذكر أن الحيوانات البرية، مثل الثعالب والدببة، تتجه إلى المناطق والتجمعات البشرية في وسط تركيا، خاصة خلال فصل الشتاء القارس الذي يتخلله تساقط الثلوج.

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