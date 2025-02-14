هل يجوز جمع الصلوات بسبب العمل؟.. أمين الفتوى: جائز بشرط وهذه كيفيته (فيديو)

كتب - علي شبل:

كشف الشيخ أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم جمع الصلوات بسبب العمل، وذلك ردا على سؤال تلقاه يقول صاحبه، ما حكم جمع الصلوات بسبب ظروف العمل الصعبة؟.

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، إنه من الأفضل للمسلم أداء الصلاة في وقتها قدر المستطاع، ولكن إذا كان الشخص يعمل في مهنة لا تتيح له أداء الصلوات في أوقاتها بسبب انشغاله، فإن جمع الصلوات في أوقات معينة يعد أمرًا مقبولًا شرعًا.

وأضاف عبدالعظيم: «إذا فاتت الشخص صلاة بسبب العمل أو الانشغال بأمور أخرى، فيمكنه أن يجمع بين الصلوات في وقت واحد، وأنه يمكن للمسلم جمع صلاتين في وقت واحد، مثل جمع الظهر مع العصر في وقت العصر، أو جمع المغرب مع العشاء في وقت العشاء، بشرط أن ينوي ذلك قبل أداء الصلاة، وأن جمع الصلاة يتم بدون قصر، بمعنى أنه يؤدي كل صلاة كاملة دون تقصير في عدد الركعات، ولكنها تكون في وقت واحد».

وأكد أن هذا يعتبر حلًا شرعيًا في حالات الضرورة، مثل انشغال الشخص طوال اليوم في العمل، مشددا على أن المسلم ينبغي أن يسعى قدر الإمكان لأداء الصلاة في وقتها، ولكن إذا تعذر عليه ذلك بسبب ظروفه الخاصة، فإنه يمكنه جمع الصلوات في وقت لاحق بنية الجمع بينهما.

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