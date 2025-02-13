اغتنموا ليلة النصف من شعبان بهذه الأدعية المباركة

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة التي ينبغي للمسلم أن يكثر فيها من الدعاء والاستغفار والتوبة، لأنها ليلة مغفرة ورحمة وقبول.

وأشار خليل خلال تصريحات خاصة لمصراوي: إلى أن أفضل الأدعية التي يمكن للمسلم أن يرددها في هذه الليلة المباركة:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني.

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اللهم اجعل لنا نصيبًا من الرحمة والمغفرة والرضوان في هذه الليلة المباركة.

اللهم ارفع عنّا البلاء والوباء، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا.

اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم ارزقنا التوبة النصوح، وأصلح قلوبنا، واكتب لنا من الخير ما لا يخطر ببال.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار.

اللهم وسّع أرزاقنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وانصر أمتنا.

وأكد الشيخ أحمد خليل أن الدعاء في هذه الليلة مستجاب بإذن الله، وأنه من السنة الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي ﷺ، داعيًا المسلمين إلى استغلال هذه الليلة المباركة بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

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