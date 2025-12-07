أكد الشيخ خالد الجندي أن برنامج "دولة التلاوة" يمثل أعظم هدية قُدّمت للمجتمع المصري، مشيرًا إلى أن البرنامج أعاد حلاوة التلاوة لمصر وأعاد الثقة في ما يُقدم على الساحة الإعلامية.



وأوضح خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن البرنامج أصبح برنامج كل بيت وكل مسلم، محققًا إشعاعًا ونورًا في زمن كثرت فيه الأعمال التي عكرت على الشارع المصري والأخلاق العامة.



وأشار الجندي إلى أن البرنامج نجح في إبراز القراء المصريين ومقارئ مصر، مؤكدًا أن مصر ستظل منبعًا للينبوع الرقراق من تلاوة القرآن الكريم.



وقدَّم خالص تحياته وتقديره لكل من أسهم في نجاح البرنامج، من وزارة الأوقاف، فضيلة الإمام الأكبر، أعضاء هيئة التحكيم، وفريق العمل من إعداد وإخراج وتصوير وتنظيم، مشيدًا بجودة البرنامج وتوازنه بين عرض موهبة التلاوة والقضايا العلمية دون التضحية بأي منهما.



وأكد أن البرنامج يحافظ على روح المنافسة الإيجابية، مشددًا: "مفيش خاسر مع القرآن"، وأن حتى من يغادر البرنامج يمكنه العودة في المستقبل، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو نشر حب التلاوة وإحياء روح القرآن في نفوس المصريين.







