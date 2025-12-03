إعلان

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الأربعاء 3 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : علي شبل

03:37 م 03/12/2025

صلاة المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.


وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 3 ديسمبر.


وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر، في تمام الساعة 4:55 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.


مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر:


الفجر 5:03 ص
الشروق 6:35 ص
الظُّهْرِ 11:45 ص
العصر 2:35 م
المغرب 4:55 م
العشاء 6:17 م


ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:


اللَّهُمَّ إنا نسألك علم الخائفين، وإنابة المخبتين، وإخلاص الموقنين، وشكر الصابرين، وتوبة الصديقين، وفهم النبيين.. اللهٰم ارزقنا صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا عزيز يا جبار، وارزقنا الصحبة من الأتقياء الأنقياء التي تعيننا على طاعتك، والبعد عن الأشرار، وأوردنا طريق الأبرار.
اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك لا بعدلك وميزانك، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة.
اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

صلاة المغرب ختم الصلاة الركن الثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المالية: تطبيق حزمة ضريبية جديدة مطلع يناير - تفاصيل
رئيس الحكومة يكشف تفاصيل مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
تحويل للنيابة.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن وفاة السباح يوسف
"الإدارية العليا" تستقبل 110 طعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أحدث 19 صورة لتطوير حديقة الحيوان.. تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة
"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة