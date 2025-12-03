موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 3 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر، في تمام الساعة 5:03 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:35 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر:

الفجر 5:03 ص

الشروق 6:35 ص

الظُّهْرِ 11:45 ص

العصر 2:35 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:17 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهمَّ آلف بين قلوبِنا وأصلِح ذاتَ بيننا.. واهدِنا سُبل السلام ونجِنا من الظلماتِ إلى النور..

اللهم جنّبنا الفواحِش ما ظهر منها وما بطن.. وبارِك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا..

وتُب علينا إنك أنتَ التواب الرحيم.

اللهمَّ اهدنا.. اللهمَّ اهدنا هدايةً لا نرتَدُ بعدها أبداً.. وأسعدنا سعادةً لا نشقى بعدها أبداً.. وأنزل علينا رحمتك يا ربّ العالمين.

اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.