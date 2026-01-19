إعلان

داعية إسلامية توضح حكم التفرقة بين الأبناء في التربية والمعاملة

كتب : محمد قادوس

03:45 م 19/01/2026 تعديل في 03:47 م

الدكتورة نيفين مختار

كشفت الداعية الإسلامي نيفين مختار، حكم التفرقة بين الأبناء، سواء بين الذكور والإناث أو بين طفل وآخر، مؤكدة أنه سلوكًا خاطئًا ولا يمت لتعاليم الدين أو الفطرة السليمة بصلة.

وقالت الداعية إن المساواة والعدل في المعاملة والإنفاق واجب على الآباء والأمهات، والميل القلبي المعلن أو الواضح تجاه طفل دون آخر يُعد اضطرابًا وليس أمرًا فطريًا، ومعزة الأبناء واحدة منذ الطفولة، لكن الاختلاف قد يكون في أسلوب التعامل فقط.

وأضافت مختار، خلال حديثها ببرنامج" أنا وهو وهي" المذاع على قناة" صدى البلد": أن بعض المواقف قد يُساء فهمها من جانب الأطفال، مثل الشدة على طفل أكبر لحماية الأصغر منه، مشددة على أن ذلك لا يعني تفضيلًا أو حبًا زائدًا، بل حرصًا على السلامة.

واختتمت: تعذيب الأطفال أو ضربهم تحت أي مسمى مرفوض تمامًا، مؤكدة أن التربية السليمة تقوم على الرحمة والعدل، وليس القسوة أو التفرقة.

نيفين مختار حكم التفرقة بين الأبناء برنامج أنا وهو وهي

