داعية إسلامية توضح حكم التفرقة بين الأبناء في التربية والمعاملة

كشفت الداعية الإسلامي نيفين مختار، حكم التفرقة بين الأبناء، سواء بين الذكور والإناث أو بين طفل وآخر، مؤكدة أنه سلوكًا خاطئًا ولا يمت لتعاليم الدين أو الفطرة السليمة بصلة.

وقالت الداعية إن المساواة والعدل في المعاملة والإنفاق واجب على الآباء والأمهات، والميل القلبي المعلن أو الواضح تجاه طفل دون آخر يُعد اضطرابًا وليس أمرًا فطريًا، ومعزة الأبناء واحدة منذ الطفولة، لكن الاختلاف قد يكون في أسلوب التعامل فقط.

وأضافت مختار، خلال حديثها ببرنامج" أنا وهو وهي" المذاع على قناة" صدى البلد": أن بعض المواقف قد يُساء فهمها من جانب الأطفال، مثل الشدة على طفل أكبر لحماية الأصغر منه، مشددة على أن ذلك لا يعني تفضيلًا أو حبًا زائدًا، بل حرصًا على السلامة.

واختتمت: تعذيب الأطفال أو ضربهم تحت أي مسمى مرفوض تمامًا، مؤكدة أن التربية السليمة تقوم على الرحمة والعدل، وليس القسوة أو التفرقة.

اقرأ ايضًا:

لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة خلال فترة الحيض؟.. أمين الفتوى يكشف (فيديو)

علي جمعة: الإسراء والمعراج آيةٌ من آيات الله العظمى تعلمنا كيف نتعامل مع هذه الحياة

ما حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين ونية التطوع في شهر رجب؟.. المفتي يجيب