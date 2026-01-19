هل يجوز الصلاة بوضوء ناقص عند انقطاع المياه؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحمد من الجيزة: أردت أن أجدد وضوئي وانقطعت المياه قبل أن أكمل باقي الأعضاء، فهل يجوز الصلاة والوضوء ناقص؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الوضوء الناقص لا تصح به الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يصلي قبل أن يتم طهارته كاملة، فإذا وصل في الوضوء إلى غسل اليدين إلى المرفقين ثم انقطعت المياه فلا يصح أن يصلي على هذا الحال، بل لا بد أن يسعى في طلب الماء بكل الوسائل الممكنة، سواء بزجاجة مياه كان قد ادخرها أو بالذهاب إلى حنفية عامة قريبة أو إلى الأدوار السفلى التي لا تزال المياه متوفرة بها حتى يتم وضوءه.

وبيّن أن المسلم إذا خرج لإحضار الماء وكانت الأعضاء التي غسلها قد جفت، فله أن يكمل وضوءه من حيث انتهى، وله أيضًا أن يبدأ الوضوء من جديد، وكلا الأمرين صحيح، موضحًا أن هذه المسألة تُعرف بمسألة الموالاة في الوضوء، أي أن يوالي بين الأعضاء دون فاصل طويل حتى لا يجف العضو قبل غسل الذي يليه.

وأضاف أنه إذا اجتهد في طلب الماء ولم يجد أي مصدر قريب، وغلب على ظنه أن انقطاع المياه سيستمر فترة طويلة قد يخرج معها وقت الصلاة، ففي هذه الحالة ينتقل إلى التيمم ويصلي الصلاة الحاضرة، مشيرًا إلى أن التيمم يكون بنية استباحة الصلاة، ثم يضرب بكفيه على شيء من جنس الأرض الطاهر كتراب أو رخام أو حجر أو زلط، ويمسح وجهه، ثم يضرب مرة ثانية ويمسح يديه، ويجوز الاكتفاء بمسح الكفين فقط دون المرفقين.