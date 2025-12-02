هل يجوز تفسير القرآن عن طريق شات جي بي تي؟.. مصطفي حسني يجيب

نشر الشيخ مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، سؤالًا من أحد المتابعين يقول: "هل يجوز تفسير القرآن عن طريق شات جي بي تي "؟.

أجاب الداعية الإسلامي، أن استخدم شات جي بي تي حينما أريد أن أعرف معنى كلمة، وأنا في وضع لا أستطيع أن أفتح الكتب أو الموسوعات، ولكن أسأل شات جي بي تي، فمثلا، كنت أقرأ في سورة لقمان، فجاءت آية، " ما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور"، فكنت لا أتذكر معنى كلمة "ختار"، فسألت شات جي بي تي، عن معنى الكلمة من التحليل والتنوير للطاهر بن عاشور، ومن زاد المسير لابن الجوزي، ومن تفسير القرآن العظيم، لابن كثير".

وأضاف حسنى، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: النسخة التي لدي نسخة مدفوعة، فلا أعرف جودة النسخة غير المدفوعة، وحينما قارنت النتيجة بهذه الكتب، وجدتها جيدة.

وقال الداعية، هذا الأمر في معنى كلمة، لكن أن تسأل شات جي بي تي، عن حكم فقهي معين أو تفسير، اقتراحي دار الإفتاء، وموقعهم.

ووجه حسني، نصيحته إذا أردت أن تسأل شات جي بي تي اسأل، لك ان تسأل في الأمور الصغيرة السريعة، ولكن أخشى أن يكون هو معلمك، وهو ليس دقيق بما يكفي ".

