موعد أذان وصلاة العصر اليوم الأربعاء 17 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

12:15 م 17/12/2025

موعد أذان العصر

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 17 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الأربعاء 17 ديسمبر، في تمام الساعة 2:39 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 17 ديسمبر:

الفجر 5:12 ص
الشروق 6:45 ص
الظُّهْرِ 11:51 ص
العصر 2:39 م
المغرب 4:58 م
العشاء 6:21 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم يا شفيق يا رفيق اشفق بنا وبكل مبتلى ومريض ، اللهم فرج عنا كل هم وغم وأخرجنا من كل حزن وكرب، يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج عنا ما قد ضاقت به صدورنا وقل معه صبرنا ، وقلت فيه حيلتنا وضعفت له قوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللَّهُمَّ لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تأمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين، اللَّهُمَّ إنا نسألك علم الخائفين، وإنابة المخبتين، وإخلاص الموقنين، وشكر الصابرين، وتوبة الصديقين، وفهم النبيين.. اللهم آمين.

