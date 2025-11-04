علق قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على بعض الفتاوى التي حرمت زيارة الآثار الفرعونية بعد إنشاء افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي تقول إن التماثيل من الأصنام ولا يجوز الاحتفال بها أو الذهاب إليها.

وقال الهلالي، في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "ام بي سي مصر"، إن الدعوة إلى متحف تعليمي وبيان الحضارة أمم سابقة، يحب أن نفخر به، لافتا إلى أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ويذبح الأطفال والنساء، والله سيحاسبه على ما فعل.

وأكد أستاذ الفقه المقارن أن الأصنام والتماثيل مشروعة، أما الأمر المحرم فيها فهو أن تعبد من دون الله فقط، وهذا ما أخذ به الأزهر ودار الإفتاء.

وتطرق الهلالي إلى مسألة الحفاظ على التراث والآثار شرعًا، مؤكدًا أنه أمر متجذر في السنة النبوية الشريفة، مستشهدًا بحديثين نبويين، الأول أخرجه أبو جعفر الطحاوي، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تهدموا آطام المدينة»، وفي رواية أخرى «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدم آطام المدينة وقال إنها زينة المدينة».

وأوضح أن الآطام تعني «الأثار أو المبنى الأثري القديم، والقلعة»، لافتا إلى أن هذه الآثار كانت «معالم المدينة» التي يستدل بها الناس.

وذكر أن الحديث الثاني رواه الإمام أحمد، يروي فيه الصحابي الزبير بن العوام أنهم كانوا بعد صلاة الجمعة ينصرفون إلى «الآجام» وهي أيضًا بمعنى المعالم والآثار من أجل «التنزه والفسحة»، مشددًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حافظوا على الآثار ولم يهدموها.

ودعا الدكتور سعد الدين الهلالي إلى التفرقة بين مفهومين للإسلام، هما «الإسلام الواسع- والإسلام الضيق»، موضحا أن الإسلام الضيق، إسلام المتعصب لرأيه الذي يرى نفسه «الناجي وغيره هالك»، في حين أن الإسلام الواسع هو الذي يقبل الآخر، مؤكدا أن لفظ «الإسلام الواسع» هو «لفظ نبوي» أخرجه عبد الرزاق، والذي تعلم على يديه الإمام أحمد بن حنبل؛ وليس لفظا من عنده.

