تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من شخص يقول: «ما حكم عمل عضَّامة فى التربة؟ وكيف يتم نقل الموتى؟ وهل يجب استئذان جميع الأطراف الذين لديهم موتى في المقبرة؟».

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، أن هذا الأمر يُعد من المسائل المستجدة، موضحًا أن طرق الدفن القديمة كانت إما باللحد أو الشق، لكن مع تغيّر طبيعة الأراضى فى بعض المناطق وظهور المقابر المبنية على هيئة غرف، ظهرت الحاجة إلى أساليب جديدة للدفن، ومنها إنشاء «العَضَّامة».

وأضاف أن اللجوء إلى العَضَّامة يكون عند امتلاء العيون فى التربة، وعدم قدرة العائلة على شراء مقبرة جديدة، فيتم تجميع المتوفين كلٌّ بكفنه، ووضعهم باحترام جنبًا إلى جنب، أو بناء مستوى جديد فوق القديم، وهى كلها أمور أجازها العلماء لأنها من الضرورات التى تُقدَّر بقدرها.

وأكد الشيخ عويضة عثمان ضرورة احترام حرمة الميت أثناء نقله أو تجميعه، مشددًا على الالتزام بوصية النبى ﷺ: «كسر عظم الميت ككسره حيًّا»، موضحًا أن التعامل مع الميت يجب أن يكون بأدب شديد؛ لأنه أمانة عند الله ولا يجوز إيذاؤه أو كسر عظامه بحجة أنه لا يشعر.

