ضمن دعمها لمقدمة برنامج "دولة التلاوة" الإعلامية آية عبدالرحمن، اقترحت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فتح باب المنافسة أمام السيدات والفتيات لإنشاء مسار خاص بهن ضمن فعاليات المسابقة.

مقترح الوزيرة أثار جانبا من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاعتبار البعض ان صوت المرأة عورة، فيما رآه آخرون جديرا بالمناقشة والعرض على جهات الفتوى الرسمية... فما هو رأي الإفتاء والأزهر في قراءة المرأة للقرآن الكريم أمام جموع من الرجال، وهل يجوز ذلك شرعًا؟

رأي الإفتاء في قراءة المرأة للقرآن الكريم أمام جموع من الرجال

وكانت دار الإفتاء المصرية تلقت سؤالا، في وقت سابق، من شخص يقول: ما حكم تلاوة المرأة القرآنَ الكريم بمحضر من الرجال الأجانب، أو تسجيلها تلاوتها ثم إذاعتها ونشرها على العموم بعد ذلك؟

وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن تلاوة المرأة للقرآن بحضرة الرجال الأجانب تجوز مع الكراهة؛ لأن شؤون النساء مبنية على الستر، وشأنها الإسرار في العبادات؛ كالأذان، والفتح على الإمام، والتلبية في النسك، ونحوها، أما تسجيلها الصوت وسماعه مسجلًا فلا كراهة فيه؛ لأن المسموع حينئذٍ ليس هو عين صوتها، بل هو حكايته ومثاله، أشبه صدى الصوت.

وأضاف علام، في نص فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: هذا، وصوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة، وإنما الممنوع أداءً واستماعًا هو ما يخشى معه من الفتنة كما قال تعالى: ﴿فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، والخضوع بالقول: تليينه وترقيقه عند مخاطبة الرجال.

رأي شيخ الأزهر السابق في قراءة المرأة القرآن الكريم أمام الرجال

وكان الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق -رحمه الله - أوضح أن قراءة المرأة القرآن الكريم أمام الرجال جائز شرعاً، وصوتها لا يعد عورة في هذه الحالة.

جاء تصريح شيخ الأزهر السابق، خلال كلمته في افتتاح فعاليات مؤتمر «قضايا المرأة المسلمة بين أصالة التشريع الإسلامي وبريق الثقافة الوافدة»، الذي نظمته، في العام 2006، كلية الشريعة الإسلامية «بنات» بجامعة الأزهر.

وعلق شيخ الأزهر الراحل وقتها على قراءة إحدى طالبات الكلية من إندونيسيا القرآن الكريم في افتتاح المؤتمر قائلا: جميل جداً أن نرى طالبة تقرأ القرآن بهذه الفصاحة والصوت الجميل، وبقراءة ورش عن نافع وليس حفص عن عاصم الشهيرة.

وقال - رحمه الله - إنه لا حرج في أن تقرأ المرأة القرآن الكريم أمام الرجال، حيث لدينا عشرات الفتيات ممن ينتسبن لمعاهد القراءات المنتشرة في مصر، مؤكدا إيمانه بأن الشريعة الإسلامية قد ساوت بين الرجال والنساء.

وزيرة التضامن تساند مقدمة "دولة التلاوة"

كانت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، في سياق تأييدها لمقدمة برنامج "دولة التلاوة" الإعلامية آية عبدالرحمن، اقترحت فتح باب المنافسة أمام السيدات والفتيات لإنشاء مسار خاص بهن ضمن فعاليات المسابقة.

وقالت الوزيرة: وانطلاقاً من النجاح الباهر الذى حققه برنامج «دولة التلاوة» فى إبراز أجيال جديدة من القراء المتميزين، ولتعزيز ريادة مصر التاريخية فى فن التجويد، نقترح فتح باب المنافسة أمام السيدات والفتيات لإنشاء مسار خاص بهن ضمن فعاليات المسابقة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هذا الاقتراح ليس مجرد دعوة للمساواة وتكافؤ الفرص، بل هو استعادة لجزء أصيل من التراث المصري؛ إذ شهد تاريخنا أسماء رائدة لـ «الشيخات» أمثال منيرة عبده وكريمة العدلية.. وإضافة فئة السيدات والبنات ستجعل المسابقة شاملة لكافة المواهب القرآنية فى الأمة، وتؤكد على أن معيار التنافس الوحيد هو إتقان التلاوة وعذوبة الصوت، مما يمثل خطوة متقدمة تعزز القوة الناعمة لمصر فى خدمة كتاب الله.

