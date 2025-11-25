هل يجوز للزوج الانتفاع بمال ومرتب زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما إذا كان يجوز للرجل الانتفاع بمرتب زوجته إذا كانت موظفة أو لديها مال، مشددًا على أن الأمر يعتمد على رضا الزوجة وموافقتها.

وأضاف وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الإسلام يبيّن أن كل زوجة لها ذمة مالية مستقلة، فالمال الذي تملكه من عملها أو ميراث أو هدية أو أي مصدر آخر هو ملك خالص لها، ولا يجوز للزوج أخذه بالقوة أو التسلط.

وأكد أن الزواج لا يعني اندماج الذمة المالية بين الزوجين، وإنما يكون الانتفاع بالمال بموافقة الزوجة أو بالتراضي بينهما، مع الأخذ بالاعتبار شكر الزوجة على هذا الفعل الطيب.

وأضاف أن الزواج لا يعطي الحق للزوج في التعدي على مال الزوجة، لأن ذلك يدخل تحت تحريم أكل الأموال بالباطل، كما حذر القرآن الكريم والنبي ﷺ من التعدي على حق المرأة أو اليتيم، موضحًا أن الزوج الذي يحترم هذا الحق ويتعامل بالتراضي والرضا يكون قد التزم بالضوابط الشرعية ويحافظ على حقوق الطرفين.

