ما حكم حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم؟.. أمينة الفتوى تجيب

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتصلين يقول فيه إنه هو وزوجته محرومان من رؤية أحفادهم بسبب خلافات أسرية.

وأضافت حمام خلال حوارها ببرنامج "حواء" على قناة" الناس": أن قطيعة الأرحام من أخطر ما يُحاسَب عليه الإنسان، وأن الأصل الشرعي هو صلة الرحم حتى وإن كان الطرف الآخر هو المتسبب في القطيعة، مؤكدة أن منع الأجداد من رؤية أحفادهم يدخل ضمن القطيعة المحرمة شرعًا.

وأوضحت امينه الفتوى، أن الزوجة التي تتسبب في ذلك تتحمل وزرًا كبيرًا، لأنها لا تقطع الرحم فقط، بل تزرع في نفوس الأبناء سلوكًا غير محمود، مما يجعلها شريكة في ذنب القطيعة وذنب الإفساد التربوي، مشيرة إلى أن صلة الرحم من أسباب البركة في الرزق والعمر وسعة الحال.

وأكدت حمام أن قول" حسبي الله ونعم الوكيل" جائز في حال الشعور بالظلم، لكن الأفضل أن يُضاف إليه الدعاء بالهداية وصلاح الحال، لأن الدعاء قد يكون سببًا في لمّ الشمل وعودة الوصال.

وأكدت بأن الخير كل الخير في إعادة الروابط الأسرية وإدخال السرور على قلوب الأجداد برؤية أحفادهم.

