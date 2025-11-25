إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : علي شبل

12:27 ص 25/11/2025

صلاة الفجر

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.


وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر.


وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر، في تمام الساعة 4:57 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:28 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.


مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر:


الفجر 4:57 ص
الشروق 6:28 ص
الظُّهْرِ 11:42 ص
العصر 2:36 م
المغرب 4:55 م
العشاء 6:17 م


من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم


عن البراءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسولُ الله - ﷺ-: «إِذَا أَتَيتَ مَضْجعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأيْمَن، وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوضْتُ أَمْرِي إليكَ، وأَلْجَأتُ ظَهرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً وَرهْبَةً إليكَ، لا مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إليكَ، آمَنْتُ بِكِتابِكَ الَّذِي أنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أرْسَلْتَ، فإنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ» متفق عَلَيْهِ


ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:


نسألك يا حنان يا منان يا قاضى الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر السيئات ، لا تدع لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته ، ولا عيبا إلا سترته ، ولا مريضا إلا شفيته ، ولا ميتا إلا رحمته ، ولا دعاء إلا استجابته ، ولا تائبا إلا قبلته ، ولا عاصيا إلا هديته ، ولا مكسورا إلا جبرته ، ولا خائفا إلا أمنته.. اللهم آمين يارب العالمين .

